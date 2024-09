Aprenda com CEOs influenciadores como fazer para engajar nas redes sociais

O engajamento nas redes sociais é uma busca crescente entre os empreendedores do mundo digital, portanto, sabendo usar as redes e posicionando de maneira correta, pode mudar totalmente o rumo do negócio. Atingir o público-alvo de maneira efetiva significa sucesso no relacionamento entre empresa e clientes, pois o engajamento significa relação de confiança e empatia por parte do consumidor.







No Brasil, de acordo com pesquisa da Opinion Box, cerca de 74% dos consumidores usam as redes sociais para buscar produtos e entre as redes sociais mais populares estão o Instagram, que ocupa o primeiro lugar sendo utilizado por 65% dos usuários. Seguindo o ranking, tem o Google Shopping, com 56% de preferência e em terceiro lugar o WhatsApp, com 46% de preferência.

Com o objetivo de estreitar esse relacionamento com o público, as empresas apostam na presença digital como estratégia. Confira abaixo as sugestões de empresários que utilizam essa estratégia como parte fundamental para o sucesso dos seus negócios.





“É importante levar para as redes sociais o que você faz de melhor”

O CEO e sócio fundador da Vaapty, Ycaro Martins, recomenda para os empresários que desejam iniciar a comunicação e ter mais engajamento nas redes, que toda empresa tem que ter um CEO relevante. ''É importante levar para as redes sociais o que você faz de melhor. Fale sobre assuntos pertinentes à sua área de atuação, explique o como fazer e os processos para atingir determinado objetivo'', explica.





Martins comenta também que quem trabalha com vendas, sobre a importância de abordar questões do dia a dia, o que ajuda no desempenho da rotina. ''A ideia é mostrar para as pessoas o que fez ele se tornar CEO, explicar sobre como chegar ao sucesso e como suportar essas questões durante a caminhada profissional.''

O fundador da Vaapty, já vendeu mais de 80 mil carros no mercado de venda de seminovos. O empresário também faz palestras para compartilhar sua história e publica vídeos diariamente em suas redes sociais, com dicas e insights para ajudar os empreendedores.





''Persistência e insistência levam à audiência''

De acordo com o CEO da CleanNew, Fritz Paixão, o empreendedor primeiramente tem que servir ao outro, antes de pensar no engajamento. ''Ele tem que se perguntar: O que posso fazer para melhorar a vida de quem me segue? A bola sempre foi o conteúdo, mas muito mais do que isso, é se fazer necessário para aquele seguidor. Qualquer pessoa no mundo, por “pior” que seja, consegue agregar algo à outra. Todos nós temos um conhecimento no qual podemos compartilhar. Comece por ele, sempre terá alguém querendo saber exatamente o que você sabe. É a persistência e insistência que leva a audiência”, ressalta Paixão.





Fritz tem as redes sociais como parte de sua rotina. Ele divide com mais de 590 mil seguidores, o que reflete em seis milhões de visualizações por mês, sua rotina de trabalho e o sucesso como empreendedor. CEO da CleanNew, uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil, ele aposta em conteúdos com mensagens motivacionais, momentos de trabalho e algumas dicas que servem de inspiração para quem deseja trilhar o mesmo caminho.

