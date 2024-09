Londrina e Maringá recebem Workshops de Estética no fim de semana

Encontros e oportunidas

Reunir os biomédicos em Londrina é importante para trazer diferentes atualizações da área, para "ampliar o networking e falar sobre os inúmeros avanços da profissão e da Biomedicina Estética. Será uma excelente oportunidade de presenciar todas essas evoluções”, explica o delegado regional do CRBM6 em Londrina e doutorando em Patologia Experimental, Thiago Nascimento.

Em Maringá, a especialista em Direito da Saúde e presidente da Comissão OAB na Escola-Subseção Maringá, Andrea Berger Acuña, vai falar sobre os aspectos legais para abertura de uma clínica de estética, fiscalização e questões jurídicas.

A enfermeira e coordenadora de Estágio no Senac, Eliete dos Reis Carvalho, vai falar sobre os Primeiros Socorros na Estética. Ana Caroline Carnelossi - diretora de Vigilância em Saúde de Maringá – e a equipe vão participar de uma mesa redonda sobre temas da saúde.

"Esse workshop é a oportunidade ideal para saber as últimas tendências da profissão e as técnicas mais modernas utilizadas no mercado", explica a vice-presidente do CRBM6, doutora em Microbiologia e organizadora do evento em Maringá, Daiane Pereira Camacho.



Critérios para atuar em estética



O profissional biomédico está apto a realizar procedimentos estéticos somente se estiver inscrito em seu respectivo Conselho Regional, se estiver em dia com todas as condições regulares exigidas por lei e se for devidamente habilitado em biomedicina estética.

A habilitação em biomedicina pode ser obtida durante a graduação, mediante comprovação de estágio obrigatório supervisionado de no mínimo 500 horas ou por meio da realização de curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação) e que contenha as disciplinas exigidas em sua grade curricular.

O biomédico deve atuar dentro dos limites das resoluções e normativas do Conselho Federal de Biomedicina e de acordo com o Código de Ética Profissional (Res. 330/2020). Conforme a Resolução CFBM nº 241/2014 e a Normativa CFBM nº 01/2012, o profissional biomédico - devidamente habilitado em biomedicina estética - está apto a realizar procedimentos estéticos baseados em rigor técnico, científico e nas práticas de biossegurança.

“É importante destacar também que as resoluções vigentes - que autorizam a atuação do biomédico na saúde estética - não infringem a Lei do Ato Médico (Lei nº 12.842/2013)”, destaca a vice-presidente do CRBM6, Daiane Pereira Camacho.



Rol de atividades em estética



O rol de atividades dos profissionais biomédicos em estética é composto por aplicação de técnicas para as disfunções estéticas corporais, faciais e envelhecimento fisiológico relacionados à derme e tecido adiposo.

“A atuação do biomédico em estética deve estar em consonância com sua capacitação profissional e legislação vigente do CFBM (Conselho Federal de Biomedicina) e Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)”, reforça a presidente da Comissão de Biomedicina Estética do CRBM6 e doutora em Medicina Interna, Valéria Miranda Avanzi.



Fiscalizações



O CRBM6 atua no combate às falsas notícias ou informações que vinculam erroneamente o nome da biomedicina e solicita a retificação e retratação por parte dos envolvidos. Nos últimos anos, a entidade obteve diversas conquistas para a categoria, como a norma que inclui o biomédico nos quadros públicos do Paraná.

Até o mês de setembro de 2024, o CRBM6 recebeu 218 denúncias e fez 1.092 fiscalizações em 133 municípios de diferentes regiões do estado. Ao todo, 802 estabelecimentos comerciais foram inspecionados e 443 autos de infração foram aplicados.

“Ao realizar as fiscalizações, o Conselho Regional atesta que o profissional biomédico e as empresas vistoriadas agem dentro da lei e cumprem as normas legais estipuladas. Para a sociedade, o benefício é a certeza de que as regras são exigidas, verificadas e cumpridas”, complementa o presidente do CRBM6, Thiago Massuda.



Procura



A graduação de biomedicina é uma das mais procuradas atualmente em todo Brasil. No Paraná, os cursos são ofertados em mais de 50 instituições de ensino superior espalhadas por Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Campo Mourão, Apucarana, Foz do Iguaçu, Araucária, Guarapuava, Ivaiporã e Assis Chateaubriand.

O curso de biomedicina foi o segundo colocado na lista de inscritos e com a maior relação candidato/vaga, no vestibular 2025 da Universidade Federal do Paraná (UFPR).



Sobre o CRBM6



O CRBM6 é uma Autarquia Federal com jurisdição no Estado do Paraná. A entidade é formada por mais de 5 mil profissionais, com a sede em Curitiba e as delegacias regionais estão em Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, União da Vitória, Guarapuava, Umuarama, Guaíra e Ponta Grossa.

Os biomédicos atuam em mais de 30 atividades ligadas à saúde tais como acupuntura, análises clínica e ambiental, bromatológicas [avalia a qualidade dos alimentos], auditoria, banco de sangue, biofísica, biologia molecular, bioquímica, citologia oncótica, embriologia, estética, farmacologia, fisiologia, genética, hematologia, histologia, imunologia, imagenologia, informática da saúde, microbiologia, microbiologia de alimentos, monitoramento neurofisiológico transoperatório, parasitologia, patologia, perfusão, psicobiologia, radiologia, reprodução humana, sanitarista, saúde pública, toxicologia, virologia e outras áreas.