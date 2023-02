Saiba como usar as cores a seu favor neste verão

Katrina ainda explica que usar as cores corretas pode potencializar a energia do verão.

“As cores possuem energia e afetam nosso humor e as células do nosso corpo. Uma das técnicas mais simples é observar a cor que mais chama a sua atenção, pois ela define a cor que a pessoa necessita naquele momento”, diz.

Segundo Katrina Devilla, especialista da iQuilíbrio, a utilização das cores ultrapassa as aplicações em tratamentos físicos e mudanças de comportamento, os tons também valem para a harmonia da casa, do ambiente de trabalho e claro, da vida das pessoas como um todo. Sem deixar de lado até mesmo a alimentação, um prato colorido, decorado e alegre faz diferença.

A cromoterapia utiliza a cor e a luz para equilibrar as energias do corpo, sejam elas físicas, mentais, espirituais ou emocionais. Para equilibrar o ser humano e promover uma melhora em sua saúde, a técnica vale-se sobretudo das sete cores do espectro solar: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta.

Veja quais tons apostar:



Como usar as cores no seu dia



Aposte em maquiagens, esmaltes e acessórios para dar um up no visual e se beneficiar da energia do verão. Além das roupas convencionais, use muito nas suas roupas íntimas, isso fará diferença.





Aposte na decoração da sua casa, quadros, painéis e objetos decorativos para trazer uma energia de mais vitalidade. Inclua uma alimentação colorida no seu dia a dia.