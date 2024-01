Concerto da Orquestra de Metais e desfile de moda encerram agenda de natal de Londrina

A Prefeitura de Londrina, por meio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), informa que a decoração natalina da cidade e todas as ações que envolvem as festividades de fim de ano foram prorrogadas até o próximo domingo (14). Nesta reta final terá apresentação da Orquestra de Metais na sexta-feira (12), e no sábado (13) acontecerá o desfile Moda Week. O londrinense terá dois dias a mais para aproveitar essas atrações em relação à data originalmente prevista para o encerramento da programação, que seria na sexta-feira (12).





Orquestra de Metais de Londrina

E, para abrilhantar o encerramento, a Orquestra de Metais de Londrina vai fazer uma apresentação em frente à entrada da passarela do Lago Igapó II, na sexta-feira (12), às 19h30. O grupo é formado por 32 músicos instrumentistas que vão tocar sete canções, com um repertório que vai da MPB ao pop internacional. A apresentação deve durar cerca de uma hora.







O presidente do Codel, Alex Canziani, disse que o objetivo da organização é fornecer opções para que a população possa desfrutar do fim de semana por completo. “Analisamos que sábado e domingo são dias de grande fluxo de pessoas, e por isso decidimos que seria ideal encerrar esse momento no domingo e não na sexta. Assim, os londrinenses que ainda estão com parentes e visitantes na cidade podem aproveitar para passear no grande cartão postal de Londrina, o Lago Igapó”, destacou.

Desfile Londrina Moda Week





No sábado (13), o desfile Londrina Moda Week vai ser a atração da noite. Das 18h às 20h, 25 modelos vão desfilar pela passarela do Igapó II exibindo um total de 35 looks da moda alto verão. A realização é do diretor de moda Ronaldo Gomes, e o evento deve contar com a presença de empresários do ramo têxtil, autoridades e influenciadores digitais. Para assistir ao desfile sentado em uma das 150 cadeiras posicionadas sobre a passarela, é preciso fazer a inscrição gratuita através do perfil de Instagram do evento, o @lmdwweek.



Atrativos ao redor do Lago Igapó II





As demais atividades ao redor do Lago Igapó II, que compõem esse momento festivo para atender o público, também seguem em funcionamento até domingo. Dentre elas, estão os pedalinhos da empresa Encantos Náuticos e os ônibus turísticos que percorrem pontos decorados da cidade, animados por música e pela presença de dançarinos. Segundo a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina), os agentes de trânsito do órgão e os 38 ambulantes em atividade no entorno do lago continuam na ativa para atender a população neste fim de semana.







O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, frisou que é uma grande alegria poder fechar a programação com diferentes ações voltadas à comunidade no fim de semana. “Apesar de já ter passado o Natal e a virada do ano, os números de visitantes na passarela são surpreendentes. Somente no sábado (6), foram 4 mil pessoas, e hoje, segunda-feira (8), vamos passar de 100 mil cidadãos que atravessaram a passarela. Além da grande visibilidade que a cidade está tendo, inclusive em outros países devido à presença de turistas estrangeiros, a nossa economia se fortalece nesse período”, comentou.

Marcelo também reforçou que esses dias extras resultam em mais pessoas empregadas e em atividade.





Após o encerramento das ações, no domingo, a desmontagem de toda a estrutura terá início na próxima segunda-feira (15).





