Condomínios no Paraná ajudam a combater violência contra as mulheres

Uma atitude aparentemente simples está ajudando a coibir a violência doméstica nos condomínios em Curitiba.





Publicidade

Publicidade

Uma placa informativa com os contatos que devem ser acionados em situações de violência foi desenvolvida pela Assessoria de Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres e tem agradado síndicos e moradores. Agora, a ação deve ser replicada em outros municípios do Estado.







O assunto entrou na pauta de discussão no Fórum Estadual de Gestoras de Políticas Públicas para Mulheres do Paraná, que aconteceu na última quinta-feira (3) na sede da Assessoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Curitiba e reuniu gestoras de diversos municípios.

Publicidade





“Nosso compromisso é reforçar as políticas de não violência contra as mulheres e ampliar ações de sucesso em todo o estado só vai fortalecer esse trabalho”, comentou Renata Carneiro, representante de Curitiba no Fórum.





Para Terezinha Beraldo Pereira, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Maringá, que presidiu o encontro, os condomínios apresentam um alto indicador de violência e parcerias, como a proposta pela Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Paraná, são oportunidade para avançar na proteção.





“Entre os 399 municípios do nosso estado, muitos não possuem um organismo, uma delegacia especializada ou uma política específica, então através dessas parcerias conseguimos levar conscientização, responsabilidade e chegamos onde os órgãos oficiais não chegam”, salienta Terezinha.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: