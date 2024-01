Condutor fica ferido ao perder controle da direção e capotar na PR-937, em Jaguapitã

Um homem de 43 anos ficou ferido após capotar o veículo que dirigia na PR-937, em Jaguapitã (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quarta-feira (3).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista conduzia um Peugeot 208 no sentido de Astorga a Jaguapitã quando, no KM 1, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.





O condutor foi socorrido pela ambulância de Jaguapitã e encaminhado ao Hospital São Rafael, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).