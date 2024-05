Mulher é detida no PR com quase 300 quilos de droga nos bancos e bagageiro do carro

Uma mulher que trafegava com fardos drogas nos bancos e bagaeiro de um Prisma foi detida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na manhã desta quinta-feira (16), na PR 317, em Engenheiro Beltrão, no oeste do Paraná.





Segundo a PRF, o veículo foi abordado por fazer manobras evasivas. Após a parada, os policiais ientificaram de imediato se tratar de tráfico de drogas, já que os fardos estavam nos compartimentos dos bancos e bagageiro. Após pesados, foram totalizados 146 Kg de skunk e 148 Kg de maconha.

Questionada, a condutora, uma moradora de Toledo de 30 anos de idade, disse que pegou o veículo carregado em sua cidade e o levaria até São Paulo (SP), onde seria paga pelo “serviço”.





Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.