Condutor perde o controle na curva e tomba caminhão na BR-376, em Mauá da Serra

O condutor de um caminhão perdeu o controle da direção ao fazer uma curva na BR-376, em Mauá da Serra (Região Metropolitana de Londrina), o que causou o tombamento do veículo. O acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (1º).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu o acidente, o caminhão transportava óleo de soja engarrafado. O acidente aconteceu no momento em que os policiais preparavam o destombamento de outro veículo no mesmo local.

O segundo caminhão a tombar seguia pela rodovia no sentido de Mauá da Serra a Ortigueira quando o motorista perdeu o controle da direção. Chovia no momento do acidente e o local estava sinalizado.





A PRF interditou a rodovia no sentido Sul por, aproximadamente, três horas.





O condutor do veículo teve ferimentos e foi socorrido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Posteriormente, foi encaminhado para o Hospital de Faxinal para receber atendimento médico.