Carro capota e deixa cinco pessoas, incluindo bebê de dois meses, feridas na PR-090, em Assaí

Cinco pessoas, incluindo um bebê de dois meses, ficaram feridas após um carro capotar na PR-090, em Assaí (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta sexta-feira (1º).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 38 anos conduzia um Volkswagen Polo com placas de Cascavel/PR quando, ao atingir o KM 339 da rodovia, perdeu o controle da direção em uma curva aberta e subiu em um barranco no lado esquerdo. Na sequência, o veículo capotou e ficou sobre a pista.

Além do condutor, o carro era ocupado por quatro passageiros, de 42, 17 e 13 anos, e um bebê de apenas dois meses. Todas as vítimas tiveram ferimentos e foram socorridas pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhadas ao Hospital de Assaí.





O veículo foi liberado para os familiares dos feridos, que foram até o local do capotamento.