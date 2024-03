Polícia Rodoviária Federal evita roubo de carga após carreta tombar na BR-369, em Andirá

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada na manhã desta quinta-feira (29) para evitar possíveis saqueamentos de carga a uma carreta que havia tombado na noite anterior, na BR-369, em Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná.





Ao chegar no local do acidente, a equipe de policiais se deparou com cerca de 40 indivíduos que estavam tentando furtar a carga de ração animal. Todos fugiram para uma área de mata próxima, não sendo localizados.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O veículo tombado estava carregado com 32 toneladas da mercadoria, que tinha como destino final a cidade de Apucarana, no Centro-Norte do Estado.





A equipe PRF permaneceu no local até o final da tarde de quinta-feira, quando foi realizado o transbordo da carga em segurança para outra carreta.