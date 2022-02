Confira o que abre e fecha no feriado de Carnaval em Maringá

Devido ao feriado facultativo de Carnaval, alguns setores da administração municipal não irão funcionar em Maringá. A Prefeitura da cidade, por exemplo, terá o funcionamento alterado nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, conforme o decreto n° 163/2022. Serviços essenciais funcionarão normalmente. Os atendimentos voltam na quarta-feira (2), das 13h às 17h30. Veja abaixo o que funciona na cidade durante o feriado.



Paço Municipal

O Paço Municipal estará fechado na segunda-feira (28) e terça-feira (1º). O expediente retorna na quarta (2) a partir das 13h.





Mobilidade Urbana e Segurança





A Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) segue o horário de funcionamento do Paço Municipal. Os agentes de trânsito continuam nas operações 24 horas, pelo telefone (44) 3221-8518, a Guarda Municipal, pelo 153 e Defesa Civil no (44) 99103-8319.

Saúde





As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e o Hospital Municipal estarão de plantão. UBSs (Unidades Básicas de Saúde) acompanham o funcionamento da prefeitura. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) permanece com o atendimento de emergência 24 horas pelo telefone 192. A Secretaria de Saúde segue as regras da prefeitura.





Restaurante Popular





O Restaurante Popular estará fechado apenas na terça-feira (1º).





Parques





O parque do Ingá e o Parque Alfredo Nyffeler abrirão todos os dias. Parque do Japão estará aberto na segunda-feira (28) e terça-feira (1º) incluindo o restaurante. Na quarta-feira (2) o parque estará fechado e voltará com as atividades na quinta-feira (3).





Feiras







As feiras ocorrerão normalmente.







Assistência Social e Conselho Tutelar e Cramm (Centro de Referência e Atendimento à Mulher Maria Mariá)







A secretaria de Assistência Social segue o horário de funcionamento do Paço Municipal e o Serviço de Atendimento às pessoas em situação de rua atenderá normalmente pelo telefone (44) 99103-5661. Os Conselhos Tutelares Zona Norte (44 3901-1966/ 99102-5875) e Zona Sul (44 3901-2276/ 99119-0071) estarão de plantão. O Cramm atenderá no plantão no telefone (44) 99118 3578.





Limpeza Urbana e Infraestrutura





A sede da Semusp (Secretaria de Serviços Públicos) acompanha o expediente da prefeitura. Servidores da manutenção, iluminação pública e arborização estarão de plantão para atendimentos de emergência. A coleta de lixo convencional será feita normalmente e a seletiva só não funcionará na terça-feira (1º).





Procon





A Procon (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa ao Consumidor) segue as regras do Paço Municipal e retorna na quarta-feira (2) de plantão pelos telefones 151 e (44) 3293-8150, e aplicativo Procon na mão.





Agência do Trabalhador





Segue as regras do Paço Municipal e retorna na quarta-feira (2).





Demais atividades





Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Meio Ambiente e Bem-Estal Animal, Esporte, Educação e Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Cultura e Assistência Social, Juventude e Cidadania seguem as regras do Paço Municipal.