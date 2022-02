Governo do Estado inaugura PEL 3 com capacidade para 752 presos

O governo do Estado inaugurou oficialmente, nesta quarta-feira (23), a unidade três da PEL (Penitenciária Estadual de Londrina). A estrutura fica na rodovia João Alves da Rocha Loures e integra o complexo de unidades prisionais que também conta com a PEL 2, Casa de Custódia e Centro de Ressocialização, na zona sul. O novo presídio tem capacidade para 752 detentos, que começarão a ser transferidos em dez dias, segundo previsão da secretaria estadual da Segurança Pública.



“Tem muitas delegacias em que o MP-PR (Ministério Público do Paraná) estava nos cobrando, emitiu multas. Agora, vamos falar com o MP, dizer que vamos tirar os presos desses locais e levar para a penitenciária. Vamos mostrar o planejamento, por isso, esses dez dias, para poder ter apoio do Ministério Público para desarticulação e tirar multas das delegacias superlotadas”, explicou o coronel Rômulo Marinho Soares, titular da pasta.



Os presos que vão ocupar a penitenciária são condenados que atualmente estão distribuídos em mais de 23 carceragens – que passaram recentemente para a responsabilidade do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná) -, espalhadas em 76 cidades que formam a regional de Londrina. “Fizemos o levantamento de presos condenados que estão há mais tempo e vão conseguir vir para essa unidade”, destacou Reginaldo Peixoto, coordenador regional do Depen.







