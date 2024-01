Confira os premiados dos concursos de fotografia e decoração de Natal de Londrina

A cerimônia de premiação dos vencedores dos concursos de Fotografia e Decoração natalina do município de Londrina, ocorreu no auditório da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), na última sexta-feira (19). A solenidade também reuniu patrocinadores, lideranças e empresários da cidade.







As iniciativas, que foram lançadas em novembro, como parte das atividades da programação de fim de ano, movimentaram a cidade e as redes sociais. Enquanto o concurso de Decoração foi organizado pela entidade Visite Londrina, a competição de Fotografia ficou sob responsabilidade do Foto Clube de Londrina.



Os vencedores do concurso de Fotografia foram os primeiros a ser chamados à frente, e o presidente do Foto Clube de Londrina, Manoel Luiz Liziero, ajudou nas entregas dos cheques simbólicos e dos troféus.







Saiba quem foram os três premiados do concurso de fotografias



A imagem que conquistou o lugar mais alto do pódio foi feita por Rafael Marcom, e ganhou o prêmio de R$ 500. Já o segundo lugar foi para a foto de Elaine de Santi, assim como o valor de R$ 300. Completando o pódio, com a medalha de bronze, esteve o registro de Davi José de Melo de Matos, que foi premiado com R$ 200.







Além dos prêmios em dinheiro, cada um dos três vencedores recebeu um troféu. O concurso de Fotografia teve o apoio da Codel, LAVi – Governança do Audiovisual e Londrina Inteligente, e as fotografias premiadas foram escolhidas por uma comissão formada por representantes das entidades organizadoras.



O Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) foi o órgão do município que deu suporte a todas as ações, realizando o diálogo com organizadores e patrocinadores. O presidente do Codel, Alex Canziani, disse que a premiação encerrou a programação de ações de fim de ano com um tom muito positivo. “É um momento muito importante, porque coroamos o encerramento das atividades de fim de ano com os concursos que envolveram a população e geraram muito engajamento. É com esse propósito que planejamos as ações de Natal para a cidade, pensando em como tudo pode ter o envolvimento das pessoas e trabalhando para que elas tenham voz e vez”, declarou.







A presidente do Visite Londrina, Hérika Galli, reforçou o empenho do setor de turismo nessa ação. “Através de projetos e estratégias, buscamos movimentar o turismo e deixar o segmento mais atrativo. E essas ações fortalecem ainda mais o elo entre a comunidade e o meio empresarial”, disse.



Conforme o presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Ângelo Pamplona, a instituição sempre esteve em diálogo com a Prefeitura, durante todo o processo de planejamento das festividades de fim de ano. “A Acil esteve empenhada em toda a programação desenvolvida pela Codel, e sempre em conversas com diversas entidades como o Visite Londrina. Estamos muito contentes com os resultados e, em breve, vamos iniciar as conversas para os projetos de fim de ano de 2024”, detalhou.







A Acil foi a patrocinadora integral do concurso de Fotografia, além de ter realizado a confecção dos cheques simbólicos e dos troféus.



Na sequência, foram apresentados os doze premiados do concurso de Decoração, que foi dividido em quatro categorias: Imóvel Residencial Horizontal, Espaços de Entidades Religiosas ou Espaço Público, Imóvel Comercial/Empresarial e Imóvel Vertical Residencial ou Comercial.







Os shoppings Boulevard, Catuaí, Com-Tour e Shopping Norte, além da Móveis Brasília, foram os patrocinadores do concurso de Decoração. Enquanto o primeiro colocado de cada categoria recebeu um vale-compras de R$ 2,5 mil, o segundo foi premiado com R$ 1,5 mil e o terceiro com R$ 1 mil. Os vencedores foram escolhidos pela população, que expressou suas preferências votando nas fotos das decorações, publicadas no perfil do Instagram da Prefeitura de Londrina.



Veja os premiados de cada categoria





Imóvel Residencial Horizontal

Leandro Ferreira conquistou o terceiro lugar na categoria Imóvel Residencial Horizontal. O segundo imóvel mais votado foi o de Maria das Graças Silva, e Aleff Tadeu Bellinato Hatanaka levou a medalha de ouro.





Espaços de Entidades Religiosas ou Espaços Públicos





A decoração da Capela Sagrada Família obteve o terceiro lugar na categoria Entidades Religiosas ou Espaços Públicos. Na segunda colocação, ficou a Paróquia São Vicente de Paulo, e o vencedor foi o Santuário Nossa Senhora Aparecida.





Imóvel Comercial/Empresarial





Na categoria Comercial/Empresarial, o terceiro lugar foi para Gustavo Zache Accorsi, do Antiquário Garagem Empoeirada. Samara Alves Nunes, do colégio Dominos, levou a medalha de prata, e o primeiro lugar foi para Vanessa Vieira, da LG Encomendas Expressa.





Imóvel Residencial Vertical/Comercial





A última categoria foi a de Imóvel Residencial Vertical/Comercial. O condomínio Maison Heritage ficou na terceira colocação. Já o Concept Palhano ficou em segundo, e o campeão da categoria foi o condomínio Due Torri.





Representando o prefeito Marcelo Belinati, o vice-prefeito João Mendonça reforçou que as instituições e empresários precisam desenvolver ações para promover a cidade. “Eu fico muito feliz de ver tantas entidades e empreendedores envolvidos nesses concursos. Isso mostra o quanto a cidade tem de potencial a ser explorado para atrair mais jovens e turistas. Quanto mais ações diferenciadas fizermos, mais Londrina vai ser atrativa para receber gente que vai consumir e investir aqui. Isso é importante para a nossa economia”, pontuou.





