ExpoLondrina 2024 abre vendas de ingressos para a arena de shows nesta terça (23)

Os ingressos para os shows da ExpoLondrina 2024, primeira etapa do Circuito Sertanejo, poderão ser adquiridos a partir desta terça-feira (23), às 12 horas, através do site expolondrina.com.br ou totalacesso.com. Os preços são variados, partindo de R$ 39,00.







Segundo Péricles Douglas, sócio-diretor da Diverti, a expectativa é por um grande público. Somente na arena de shows, a estimativa é de cerca de 150 mil pessoas, ao longo dos dez dias de evento.

Publicidade

Publicidade





“No ano passado, nas primeiras 24 horas de vendas, nós vendemos mais de 38 mil ingressos e foi realmente algo grandioso. Então, para a edição de 2024, a expectativa é ainda maior, e eu gosto sempre de ressaltar para as pessoas já se programarem e comprarem na abertura, pois as viradas de lote são programadas automaticamente no próprio site, sendo assim quanto antes garantir o ingresso, é melhor, até para não correr o rico de setores esgotados, como também aconteceu em 2023", destaca.





A lista completa de shows da ExpoLondrina 2024 foi divulgada na última quinta-feira (18), durante o lançamento do evento.

Publicidade





“Esse ano nós trilhamos um caminho sobre a história do sertanejo quando montamos a programação de shows e também na programação do Rodeio, isso porque estamos resgatando as provas em cavalos, que sempre foram muito queridas pelo público da ExpoLondrina, além de trazer, mais uma vez, a Grande Final Nacional de Rodeio em Touros da Ekip Rozeta”, completa Péricles.





Os pontos presenciais de venda devem começar a funcionar em uma data mais próxima à ExpoLondrina 2024.

Publicidade





Confira a programação completa:





05/04- Victor & Léo / Maiara e Maraísa

Publicidade

06/04 – Zé Neto & Cristiano / Gustavo Mioto

07/04 – SUNSET com Luan City 2.0

Publicidade

10/04 - Abertura das Provas em Cavalos

11/04 – Final das provas em cavalos e abertura de Rodeio em Touros Ekip Rozet.

Publicidade

Logo após o rodeio, show com a dupla César Menotti & Fabiano

12/04 – Rodeio em Touros Ekip Rozeta / Jorge & Mateus / Guilherme & Santiago

Publicidade

13/04 – Rodeio em Touros Ekip Rozeta / Fernando & Sorocaba / Malifoo / Luan Pereira

14/04 – Final nacional de Rodeio em Touros da Ekip Rozeta / SUNSET con Ana Castela





Sobre o Circuito Sertanejo





O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeio Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival.





A iniciativa é fruto das parcerias entre Together - unidade de negócios da Ambev, que atua como facilitadora no mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços - e a Diverti - empresa com mais de 20 anos de experiência e atuação na indústria do entretenimento - com organizadores de cada uma das etapas do Circuito.





A 62ª edição do evento está marcada para ser realizada entre os dias 05 e 14 de abril, no Parque de Exposições Ney Braga.





LEIA MAIS SOBRE A EXPOLONDRINA: