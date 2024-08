Criança que andava de bicicleta na contramão é atropelada por carro em Apucarana

Uma criança que andava de bicicleta foi atropelada no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (19).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada e, no local, conversou com testemunhas, que contaram que a criança estava na contramão de direção quando foi atingida pelo carro. Nem a vítima nem o motorista estavam no via pública quando os agentes chegaram.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Em contato com o condutor do veículo, o homem relatou não ter visto a criança.





As testemunhas disseram aos policiais que uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi até o local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital da Providência para que pudesse receber cuidados médicos especializados.