Crimes de roubo caem 37% em Londrina de janeiro a agosto de 2023, aponta Sesp

Os crimes de roubo também caíram nos municípios mais populosos no Paraná entre janeiro e agosto de 2023. Nas 21 cidades, a queda total foi de 7%, de 1.440 para 1.344. Em Londrina a queda foi de 37% nos oito primeiros meses do ano. Ou seja, 611 em 2023 contra 965 no mesmo período de 2022.





Os números são de um estudo realizado pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatísticas (CAPE) da Secretaria da Segurança Pública do Paraná com apoio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).



Os crimes de roubo também caíram nas seguintes cidades: Umuarama (56%), Araucária (54%), Londrina, Maringá (29%), Guarapuava (29%), Campo Largo (26%), Colombo (19%), Apucarana (15%), Cambé (13%), Foz do Iguaçu (10%), Cascavel (2%), São José dos Pinhais (1%) e Almirante Tamandaré (1%) registraram menos casos em 2023.





Em Londrina, a diminuição foi de 354 casos (de 965 para 611). Em Maringá, de 214 (de 735 para 521). Em Arapongas não houve alteração. Considerando os 21 municípios, foram registrados 304 roubos a menos, caindo de 13.057 em 2022 para 12.753 em 2023.





Os furtos de veículos ficaram no mesmo patamar em Londrina com os mesmo 437 casos registrados em 2023 e 2022. Em Londrina foram registrados em 2023 outros 97 casos de roubos de veículos ante 98 casos de 2023, uma queda de apenas 1%.





Em outras cidades esse tipo de crime regrediu. São os casos Toledo (52%), Arapongas (45%), Pinhais (30%), Campo Largo (29%), Cascavel (25%), Fazenda Rio Grande (20%), Paranaguá (5%), Almirante Tamandaré (3%) e Maringá (2%). Os melhores resultados absolutos estão no Oeste: em Toledo, passaram de 219 para 105, 114 a menos, e em Cascavel de 479 para 358, 121 a menos. Em geral, nos 21 municípios foram foi registrada uma redução de 3% nos furtos de carros, caindo de 6.283 para 6.073.