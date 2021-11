Decisão do TJ-PR deve favorecer instalação de indústrias na PR-445

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná deverá favorecer a instalação de indústrias na zona rural de Londrina, às margens da PR-445, além da construção de novos condomínios horizontais na zona sul do município e até pequenos comércios ou empreendimentos voltados para o turismo, na "saída" para Curitiba.

Publicada no final de outubro, a decisão deixa de conceder recurso interposto pela ONG (Organização Não Governamental) MAE (Meio Ambiente Equilibrado), que visava impedir a concessão de licenças e alvarás de operação para loteamentos residenciais, comerciais e industriais na região inserida no antigo traçado da Zona de Amortecimento do Parque Estadual Mata dos Godoy, cujo perímetro "margeava" a PR-445.

Na prática, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, responsável pelo julgamento da matéria, apagou um "ponto de interrogação" que segurava a construção de empreendimentos, trazendo segurança jurídica para a industrialização, avaliou o presidente do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), Tadeu Felismino.



