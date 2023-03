Depois de quatro dias do rompimento de reservatório, abastecimento de água é normalizado em Jataizinho

A Prefeitura de Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina) informou nesta sexta-feira (17) à tarde que o abastecimento de água foi restabelecido em toda a cidade. Por volta das 12h cerca de 90% dos imóveis já estavam com água nas torneiras. “Vai ser uma retomada gradual, não vai estar com a mesma vazão, pode ter intermitência de corte. Não temos um reservatório na melhor qualidade possível, mas vai voltar”, alertou Rodolfo Brandão, coordenador da Defesa Civil no município.





Na madrugada da última quarta-feira (15), o maior reservatório de água da cidade se rompeu, na rua Piquiri, área central, com o extravasamento de aproximadamente 1,2 milhão de litros. A “tromba d’água” destruiu três casas que ficavam ao lado da estrutura – que pertence ao SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) -, sendo que uma idosa de 70 anos sofreu fratura de fêmur e bacia e precisou ser trazida para Londrina, onde passou por uma cirurgia.

Segundo Brandão, desde o dia em que houve o problema funcionários do serviço autônomo da cidade e de outros municípios da região estão trabalhando para mudar o trajeto da rede de galerias. “Tivemos que fazer readequações técnicas e físicas no sistema de tratamento e nos demais canais de distribuição e bombeamento para que houvesse essa retomada”, explicou. “Samaes da região ajudaram com peças, trator, material técnico”, acrescentou. Jataizinho tem três reservatórios de água.





