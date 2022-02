Deputados vão investigar problemas no ferry-boat da Baía de Guaratuba

O Ministério Público do Paraná emitiu recomendação administrativa buscando solucionar os problemas enfrentados pelos usuários do serviço de ferry-boats e balsas na travessia da Baía de Guaratuba. O documento assinado na quinta-feira (4) tem como destinatário o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), seus diretores geral e de operações, o coordenador de Concessões e Pedágios Rodoviários.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Também na última semana, 14 deputados estaduais do Paraná assinaram um requerimento na AL (Assembleia Legislativa ) com pedido de instalação de comissão especial para investigar a série de incidentes do ferry-boat que faz a travessia entre as cidades de Matinhos e Guaratuba, no litoral do Estado.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Entre os fatores que motivam a investigação são as longas filas e momentos de pânico durante o trajeto náutico oferecido pela BR Travessias Ltda. A prefeitura de Guaratuba decretou estado de calamidade pública, diante de tantos problemas envolvendo a travessia, e o fluxo de veículos no acesso ao município.





Já o MP orienta para que o órgão cumpra sua obrigação de "assegurar a prestação de serviço adequado, com a adoção imediata de todas as providências necessárias e suficientes para eliminar quaisquer riscos à segurança dos usuários na travessia da baía de Guaratuba."







Leia mais na Folha de Londrina.