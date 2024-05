Doações de leite atenderam 11 mil bebês no Paraná em 2023; rede cobre todo o Estado

O Dia Mundial de Doação de Leite Humano é celebrado neste domingo (19 de maio), com o objetivo de simbolizar a importância deste ato que protege e pode salvar as vidas de bebês prematuros internados nas UTIN (Unidades de Tratamento Intensivo) do Estado.





Só em 2023, mais de 11 mil bebês receberam a doação de 21.325 litros de leite no Paraná, o que ainda não é suficiente para atender a demanada de todas as UTINs. Pensando nisso, a Sesa (Secretaria de Estado de Saúde) faz um chamado à população sobre a doação de leite humano, com o objetivo de sensibilizar profissionais da área e lactantes e aumentar esse quantitativo.

Para atender às necessidades da assistência neonatal, são disponibilizados os bancos de leite humano, que oferecem serviços especializados, fazem a coleta e o processamento do leite doado com rigoroso controle de qualidade. Depois, distribuem para bebês prematuros e de baixo peso, além de oferecer atendimento de orientação, manejo e apoio à amamentação.





“A doação do leite materno é um gesto de solidariedade que traz esperança. Esse alimento, rico em nutrientes e anticorpos essenciais para a saúde do recém-nascido, precisa chegar a todos que precisam, e por isso o Governo do Estado dá todo o suporte necessário para que essa alimentação crucial para prematuros esteja disponível”, destacou o secretário Beto Preto.

Estima-se que, a cada ano, 5,3 mil bebês paranaenses prematuros ou de baixo peso nasçam no Estado, o que corresponde a 11,2% do total de nascidos vivos. O número corresponde à média dos últimos três anos.





Laura Maciel faz parte deste perfil. Ela nasceu prematura, em novembro do ano passado, com apenas 31 semanas e 1.905 kg, no município de Umuarama, no Noroeste do Estado. A mãe, Pamela Bergamasco, recorreu à Norospar (Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná), que oferece um banco de leite humano para apoio aos bebês e às mamães lactantes.

“A Laura ficou 20 dias entre UTI e UCI, intercalando o leite materno e a chuquinha com fórmula. Meu sonho sempre foi amamentar e, todos os dias, eu fazia a coleta no banco de leite antes da visita. Eu tinha esse medo dela não pegar o peito quando tivesse alta hospitalar. Quando ela saiu, nós fomos ao banco de leite e tivemos muito auxílio. Foi maravilhoso”, disse.