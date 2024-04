Dois caminhões se envolvem em colisão e acidente deixa um idoso ferido na PR-444, em Arapongas

Um motorista de caminhão de 63 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão traseira com outro caminhão na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), nesta segunda-feira (29).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem conduzia um Volkswagen 15.180 no sentido de Apucarana a Arapongas quando, ao passar pelo KM 16, colidiu com a traseira de outro caminhão, um Mercedes-Benz L1513 que estava em sua frente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Ao chegarem no local do acidente, os policiais rodoviários estaduais foram informados pelos agentes do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem) que o motorista do segundo veículo já tinha ido embora.





O idoso ferido foi socorrido na rodovia por uma equipe do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e, depois, foi encaminhado para o Honpar (Hospital Norte do Paraná), em Arapongas.