Jornal impresso incentiva leitura nas escolas municipais de Londrina

Um meio de comunicação com informações sobre assuntos atuais relacionados à educação e que valoriza ações de professores e alunos e é aberto a sugestões. Esse é o SPD Notícias, jornal impresso da Escola Municipal Sônia Parreira Debei, localizada no Residencial do Café, região sul de Londrina.





Com tiragem atual de 1500 exemplares e periodicidade trimestral, o SPD Notícias está em sua terceira edição e surgiu da ideia de alunos do 5º ano durante atividades dentro do Projeto Folha Cidadania - parceria entre o Grupo Folha de Londrinae a Secretaria de Educação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com a coordenadora pedagógica, Lizandra Martins dos Reis Valente, diante de tamanho interesse dos alunos em produzir um jornal, coube à direção e equipe viabilizar o produto.





"Fomos em busca de patrocínios e conseguimos", comemora. Da pauta à edição, os alunos atuam nas sugestões de reportagens, elaboram perguntas para as entrevistas, realizam as entrevistas e elaboram a produção do texto.

Publicidade





Valente observa que essa visão do todo é de grande valia para os estudantes para que compreendam o processo.





"Os professores escrevem os conteúdos - todos voltamos para informar a comunidade escolar sobre a escola, seu funcionamento e também orientações sobre a sala de recursos especiais - para quem é dirigida", ratifica a coordenadora.

Publicidade





A unidade tem como diretora Daniela Alves Neves da Silva e a coordenadora pedagógica Daniele Cristina Montanucci também integra a equipe. Com oito páginas e formatado para que o leitor se habitue com temas, a proposta segue modelos como o da Folha.





Assim, a reforma da escola, sua história desde a sua criação no ano de 1996 e reportagens sobre aulas de campo, como a realizada na fazenda Jabuti Lazer e Conhecimento, recheiam as páginas do impresso.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: