Dois homens morrem após confronto com a PM em residencial no Vivi Xavier

Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar trocou tiros com suspeitos ao fazer buscas num condomínio de apartamentos no conjunto Vivi Xavier, na zona norte de Londrina no final da tarde desta terça-feira (13). O episódio acabou em confronto com troca de tiros entre agentes e dois homens que estavam em um dos apartamentos.





Segundo o informações do Tenente Emerson Castro, do 30º Batalhão da PM, os agentes foram ao local porque havia a suspeita que foragidos da polícia estavam no residencial. Segundo ele, os agentes do Choque chegaram ao local e foram recebidos a tiros. As marcas das balas teriam ficado cravadas no escudo dos PMs, segundo perícia balística. A PM ainda apreendeu duas armas de fogo.

Um dos suspeitos tem passagens pela polícia e é conhecido pelo envonvimento em roubos e furtos de caminhonetes. Conhecido pelo apelido de 'Hilux' (nome que faz referência a uma marca decaminhote de luxo), "O homem tem envolvimento em roubos na cidade de Maringá, com mandados de prisão em aberto, inclusive traria a mercadoria para Londrina. O outro suspeito tem passagens por tráfico", acrescentou.





O Samu e o Siate estiveram no local após o confronto entre suspeitos e a PM, mas os dois homens não resistiram aos ferimentos a acabaram morrendo no local. Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal).