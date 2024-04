Dois jovens morrem após colisão frontal entre carro e caminhão na PR-218, em Carlópolis

O motorista e o passageiro de um carro morreram após o veículo se envolver em uma colisão frontal com um caminhão na PR-218, em Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta terça-feira (16).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um caminhão Iveco Stralis, conduzido por um homem de 34 anos, seguia na rodovia no sentido de Carlópolis a Fartura/SP quando, ao atingir o KM 9, colidiu frontalmente com um Volkswagen Novo Voyage, que vinha no sentido contrário.

O motorista do carro, de 29 anos, e o passageiro, de 23 anos, morreram no local do acidente.





O condutor do caminhão não se feriu e foi submetido ao teste etilométrico, obtendo resultado negativo.





Além da Polícia Militar, estiveram na rodovia o Corpo de Bombeiros, a PCPR (Polícia Civil do Paraná) e o IML (Instituto Médico Legal), que recolheu os corpos das vítimas.