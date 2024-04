Em Rolândia, adolescente de 14 anos é apreendida por levar 20 quilos de maconha em mala

A equipe do Canil do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), apreendeu, na madrugada desta quarta-feira (17), cerca de 20 quilos de maconha em frente ao Posto Rodoviário de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo os policiais, a droga foi encontrada pelos cães no bagageiro de um ônibus de turismo que tinha o Rio de Janeiro/RJ como destino.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Os cães Arius e Airon, ao farejar as bagagens do veículo, apontaram uma mala suspeita. A proprietária da mala, uma adolescente de 14 anos, foi identificada e acompanhou a abertura da bolsa.





Na bagagem, os policiais encontraram 18 tabletes de maconha. Com isso, a adolescente foi apreendida e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil em Rolândia. O Conselho Tutelar foi acionado.