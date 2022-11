Duas empresas se habilitam na licitação para implantação da Cidade Industrial de Londrina

Após problemas com a vencedora da primeira licitação, A Secretaria Municipal de Gestão Pública recebeu, nesta segunda-feira (7), as propostas para finalização das obras da Cidade Industrial de Londrina. O preço máximo previsto no edital é de R$ 41.986.866,82.





A proposta de menor valor, de R$ 36.721.789,75, foi apresentada pelo Consórcio CIL, formado pelas empresas Gaissler Moreira, sediada em Turvo, no centro-sul do Paraná, e Obra Prima Engenharia, sediada em Londrina. Já a segunda proposta, no valor de R$ 41.441.037,55, foi apresentada pela empresa Tapalam Construções e Empreendimentos Ltda, sediada em Apucarana.

A partir de agora, as propostas passarão por análise de documentos, incluindo declaração de impedimento de licitar, planilha de formação de custos e habilitação técnica. Nestas etapas, há prazo para apresentação de recurso.





“Hoje, foram recebidos os envelopes e esperávamos um número maior de participantes, especialmente de empresas de Londrina. De toda forma, com assessoramento da Procuradoria-Geral do Município, prosseguiremos com os trâmites para apontar, ao final, a empresa vencedora, respeitados os prazos e disposições legais. Esperamos que a finalização do processo ocorra num prazo de 30 a 45 dias”, afirmou o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti.

Obras previstas – Entre outras ações, as obras licitadas incluem serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, pavimentação com CBUQ, serviços de urbanização, implantação de meio-fio e sarjeta, redes de água e esgoto, iluminação pública, arborização, paisagismo e serviços complementares. O investimento está sendo viabilizado através de financiamento do Paranacidade, com contrapartida da Prefeitura de Londrina.





O loteamento da Cidade Industrial de Londrina será executado em um terreno com área total de 395.172,58 m2, situado no prolongamento da Avenida Saul Elkind, no Lote 285/289-B e parte do Lote 285/289-A da Gleba Jacutinga. Essas obras já haviam sido licitadas e iniciadas anteriormente, porém, a Prefeitura rescindiu contrato com a construtora responsável por descumprimento do cronograma e do contrato firmado à época.





Possuindo toda a infraestrutura necessária para abrigar indústrias e empresas, a Cidade Industrial contribuirá para a geração de novos empregos e o desenvolvimento da região. No total, serão disponibilizados 90 lotes, com metragem de 2 a 6 mil metros, e mais de 200 empresas já manifestaram interesse até o momento. Após o início das obras, será publicado um edital voltado à venda de terrenos para os empreendimentos, tendo como base dados como número de empregos gerados e arrecadação, entre outros.