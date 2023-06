Abono do PIS/Pasep terá pagamento de penúltimo lote nesta quinta-feira

O quinto e penúltimo lote de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2023 será liberado nesta quinta-feira (15). Trabalhadores de empresa privada nascidos em setembro e outubro, e servidores públicos com cartão de inscrição do Pasep com último dígito 6 ou 7 serão os contemplados.







Os valores serão disponibilizados na Caixa Econômica Federal (no caso do PIS) e no Banco do Brasil (para o Pasep). A quantia estará disponível até 28 de dezembro deste ano. Para receber, no entanto, o profissional precisa atender as regras do programa.





O valor a se pago depende da quantidade de meses de trabalhados no ano-base. O máximo a receber é de um salário mínimo. Com o aumento do mínimo para R$ 1.320 em 1º de maio, o valor do abono salarial também mudou e será maior.

