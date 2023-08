Ações integradoras e voltadas à educação para inovar em Maringá

Nesta segunda parte da entrevista com o prefeito de Maringá Ulisses Maia (PSD), mostro de

que forma a cidade está integrada ao ecossistema de inovação e apoia iniciativas inovadoras

voltadas a toda a população:

1) Para gerar inovação é imprescindível o apoio das universidades, que produzem ciência,

pré-requisito para gerar inovação, sobretudo a radical e disruptiva. Como Maringá está

fazendo as pontes com as universidades, notadamente as públicas, que são mantidas pelos

governos federal e estadual?

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) é uma grande parceira da gestão municipal em

projetos ambientais, educacionais, sociais, inclusivos e empreendedores. Assim, a ciência e a

academia estão ligadas à realidade da população e a cidade e podemos evoluir juntos para o

benefício de todos.

Na área do meio ambiente e sustentabilidade, a Prefeitura investiu em ações para melhorar o

sistema de drenagem e a recarga do lençol freático na região do Parque do Ingá. A medida faz

parte das recomendações feitas pelo estudo desenvolvido pela Fundação de Apoio ao

Desenvolvimento Científico (Fadec), vinculada à Universidade Estadual de Maringá (UEM).





Na educação a Prefeitura firmou um convênio com a UEM para desenvolver um projeto de

robótica na rede municipal de ensino. Na primeira etapa, alunos de 10 escolas municipais

aprendem sobre pensamento computacional e linguagem de programação a partir do micro:bit,

um pequeno computador programável de bolso. A expectativa é que o programa esteja

implantado em 20 unidades até o fim do ano.

2) A inovação no Brasil ainda está limitada a grupos privilegiados de universitários,

empresários e pessoas com maior escolaridade e renda. Como Maringá vem promovendo a

inovação social, que rompe com essa premissa?





O objetivo da gestão municipal é trabalhar a favor de todos. Na área da educação, distribuímos

mais de 5.100 notebooks de última geração para professores, estudantes, escolas municipais e

CMEIs, implantamos o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que possibilita aos

professores o planejamento de aulas inovadoras para impulsionar o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, entregamos 3.850 tablets para serem utilizados durante as aulas e para

a digitalização dos processos pedagógicos e lançamos em maio o projeto de programação e

robótica para os alunos das escolas municipais.





O Wi-fi gratuito está disponível em 12 espaços públicos, desde fevereiro deste ano. Para isso,

foram selecionadas quatro empresas de telecomunicação para participar do ′Proof of Concept′

(PoC). Agora, a Prefeitura de Maringá elabora processo licitatório, que será publicado em breve,

para contratar a empresa que prestará o serviço de forma definitiva. O objetivo é que todos os

espaços públicos da cidade tenham Wi-fi gratuito para a população. Já sancionamos a lei que

regulamenta a instalação das antenas do sinal 5G e, em outubro de 2022, foi liberada a primeira

licença para uma empresa instalar a infraestrutura para uma antena na cidade. Com isso,

Maringá saiu na frente para ter a quinta geração das redes móveis.





*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)