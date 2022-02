Paraná tem quase 12 mil vagas de emprego disponíveis

Um total de 11.473 vagas de emprego está disponível através das 216 Agências do Trabalhador do Governo do Paraná. As ofertas se mantêm em alta desde o começo do ano e com um avanço de quase 300% em relação ao mesmo período do ano passado, com 2.884 vagas.

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o Paraná é o estado do Brasil que mais empregou em 2021 através do sistema de intermediação.

“Nós temos Agências do Trabalhador em 216 municípios e mais os postos avançados que cobrem todo o Estado. Além disso, nos dedicamos muito a qualificação do nosso pessoal para captar vagas e orientar os trabalhadores. Na outra ponta temos cursos de capacitação profissional para os trabalhadores atenderem aos requisitos das empresas que oferecem as vagas”, explica o secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.





Nas agências de Curitiba e Região Metropolitana estão disponíveis nesta segunda-feira 1.851 oportunidades de emprego com carteira assinada, sendo que a maior oferta é para operador de telemarketing (285 vagas) e auxiliar de linha de produção (73). A Agência de Curitiba oferece 80 vagas para início imediato: operador de cobrança, mecânico de automóvel, analista de recursos humanos, diretor de vendas e engenheiro civil.





As agências do Interior têm o maior número de vagas disponíveis. A regional de Toledo mantém a liderança. Nessa semana são 1.995, sendo 609 para auxiliar de linha de produção e 69 para pedreiro. Outro destaque continua sendo a regional de Cascavel, com 1.285 vagas, sendo 327 para auxiliar de linha de produção e 80 para açougueiro.



Em Cianorte, são 652 vagas, com destaque para auxiliar de linha de produção (125). Na Regional de Foz do Iguaçu são 527 postos disponíveis, com 171 para auxiliar de linha de produção. Há, ainda, oferta de safrista para Pato Branco (35), Pitanga (30), União da Vitória (15) e Londrina (90).