Além de recorde no abate de suínos, Paraná também mantém liderança na produção de carne de frango

O estado do Paraná bateu recorde na produção de carne de porco no terceiro trimestre de 2021, com cerca de 2,8 milhões de suínos abatidos entre julho e setembro, tornando-se o segundo maior produtor nacional, atrás somente de Santa Catarina. No total, foram produzidas 269,5 mil toneladas de carne.

Segundo a Pesquisa Trimestral de Abates de Animais, o Paraná destaca-se também no abate de frango, chegando a ter um terço da produção de todo o país. Somente entre os meses de julho e setembro, foram abatidas 518,3 milhões de aves, cerca de 1,2 milhão de toneladas de carne.

O Paraná também aparece entre os dez maiores produtores de carne bovina do país. O governador Carlos Massa Ratinho Junior diz que os números são fruto de uma cadeia sanitária de qualidade e afirma que a tendência é avançar ainda mais, com a possibilidade de liderar também a produção suína nos próximos anos.





“Conquistamos, em 2021, o reconhecimento de área livre de febre aftosa sem vacinação, o que garante o acesso a mercados mais exigentes e que pagam melhor pelo produto. Além disso, a Frimesa está construindo no Paraná o maior frigorífico de suínos da América Latina, além de outros empreendimentos no Estado que ampliam nossa participação no setor”, destaca o governador.





Segundo o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, a expansão é fruto de uma presença maior dos produtos paranaenses no mercado internacional. “Além da demanda externa, os frigoríficos paranaenses estão fincando bandeira no mercado internacional para a venda principalmente de carne de porco e de frango. Com isso, nossa produção, especialmente a voltada para a exportação, cresce a cada ano”, salienta.