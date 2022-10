Ambulantes terão de obter alvará para vender no Lago Igapó no Natal de 2022

Após o grande número de ambulantes na avenida Higienópolis no Natal do ano passado sem qualquer tipo de regulamentação, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vai organizar e fiscalizar quem quiser ter barracas no entorno do lago Igapó dois, na zona sul de Londrina, nas celebrações deste ano.





Os interessados terão que se inscrever na sede da companhia, na rua Professor João Cândido, entre os dias 31 de outubro e 1º novembro, das 8h às 17h. Estão sendo ofertadas 26 vagas, todas distribuídas ao longo da rua Joaquim de Matos Barreto. “Nosso intuito é de que tenha organização. É um local que terá uma frequência muito grande de pessoas nessa época. As barracas vão ficar da cabine telefônica até a passarela para visitação da árvore, na Joaquim Matos. Não teremos barracas na avenida Higienópolis”, destacou Álvaro Nascimento, diretor de Operações.

Será feito um sorteio em sessão pública em três de novembro para definir quem ficará em cada um dos pontos. Os trabalhadores vão poder permanecer no lugar durante todo o “LondriNatal”, de dez de novembro a sete de janeiro, das 17h à 0h. Cada espaço terá oito metros quadrados, previamente demarcados e numerados, e deverão ser ocupados com uma tenda do tipo gazebo.





Serão autorizados dez espaços para comercialização de produtos em geral, não alimentícios, e 16 para venda de alimentos e bebidas.







