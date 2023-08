Após privatização, começa nesta segunda plano de demissão da Copel

Após ser privatizada pelo governador Ratinho Junior (PSD), a Copel iniciou, nesta segunda-feira (28), um PDV (programa de demissão voluntária) para funcionários que desejem deixar a empresa. O orçamento previsto para o programa é de R$ 300 milhões a serem pagos aos trabalhadores a título de indenização, além de multas rescisórias calculadas sobre o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) de cada um. O prazo para adesão vai até 15 de setembro.





O prazo para inscrição vai até o dia 15 de setembro e as confirmações das adesões vão ocorrer de 18 a 29 de setembro. Os demissionários selecionados não poderão ser recontratados pela empresa pelo prazo de três anos.

As regras do PDV foram informados em um comunicado ao mercado lançado na quinta-feira (24). De acordo com a proposta, o funcionário que aderir ao plano terá uma indenização de 30 salários, com valor mínimo de R$ 150 mil, como compensação pela extinção do contrato de trabalho.





Além disso, as rescisões seguirão as regras de demissões sem justa causa e a empresa se compromete a arcar com a multa rescisória de 40% calculada sobre o FGTS, além da liberação de saque do fundo.

