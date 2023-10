Bancos não terão expediente presencial ao público no feriado do Dia de Finados

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no Dia de Finados, nesta quinta-feira, 2 de novembro.







A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional.

Na sexta-feira, 3 de novembro, o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.





Tanto no sábado (4) quanto no domingo (5) as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes para a realização de transferências e pagamento de contas.

“Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais, mas caso isso não ocorra, contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento em 02/11 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira, 03/11. Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado)”, explica Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).





Para maior comodidade e conveniência, os clientes e o público em geral podem evitar o comparecimento presencial nas agências bancárias utilizando os canais digitais dos bancos.





“Os meios eletrônicos são uma alternativa prática e extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento”, ressalta Faria.