Decoração de Natal em Londrina deve ficar pronta na última semana de novembro

As celebrações e a decoração do Natal de Londrina poderão ser vistas a partir da última semana de novembro. A projeção é da prefeitura, que divulgou nesta segunda-feira (30), durante cerimônia no gabinete do prefeito Marcelo Belinati, as novidades para os festejos deste ano. O principal atrativo continua sendo a árvore de 27 metros de altura no lago Igapó, na região sul, que mais uma vez terá uma passarela sobre as águas.





Diferentemente da edição anterior, a estrutura será toda em LED, permitindo que as cores sejam alteradas e também aconteçam projeções. “Vamos ter a possibilidade de mudar a cada hora, por exemplo, colocando novas luzes, novas cores, mensagens, aquilo que for de interesse e com ligação com o Natal”, detalhou Alex Canziani, presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).

Uma empresa da cidade – que foi a mesma do ano passado - ganhou a licitação para os enfeites no lago, com proposta de R$ 3,2 milhões, valor que será pago com recurso municipal. A terceirizada que inicialmente levou o certame, de Barretos (SP), com uma proposta R$ 500 menor, foi desclassificada por não ter apresentado atestado de capacidade técnica operacional, conforme prevê o edital.



A decoração em outros pontos da cidade, como o centro, zona norte, canteiros e rotatórias, será feita com dinheiro privado, por meio de parceria. Três empresas – um shopping, uma cooperativa de crédito e uma cooperativa agroindustrial - vão desembolsar cerca de R$ 500 mil. Como contrapartida, as instituições poderão estampar as marcas nos locais patrocinados. O Codel estima que o investimento de empresas e entidades chegue, no total, a R$ 1 milhão. A Itaipu Binacional, por exemplo, também deverá aportar recursos.