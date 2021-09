Buscas por empréstimo com garantia de celular crescem 400%

A indústria financeira no Brasil tem se transformado para trazer soluções e com juros menores. Um exemplo disso são as linhas de crédito alternativas, como empréstimos com garantia de imóvel, veículo e até mesmo celular, que facilitam o acesso ao crédito de grandes ou pequenas quantias.

De acordo com o IFE (Índice FinanZero de Empréstimo), relatório mensal que mede a demanda de crédito na internet, as buscas por empréstimo com garantia de celular cresceram 400% de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020 – representando um aumento de 29 vezes no último ano.





Mudança no cenário de crédito no Brasil





Apesar dos bancos tradicionais concentrarem a maior parcela das procuras por empréstimos, totalizando 68,8% da procura, os altos juros e a burocracia, ainda existentes para a obtenção de crédito por meio destas instituições, abriram espaço para as fintechs, que respondem por 24,9% do interesse dos usuários em julho de 2021, segundo pesquisa da FinanZero.





Conforme Cadu Guidi, sócio-diretor de marketing da FinanZero, com inovação e maior tecnologia aplicada em sua atuação, as fintechs de crédito têm sido relevantes para essa expansão do setor financeiro e, consequentemente, nas vidas dos brasileiros. “Essas empresas trouxeram uma nova dinâmica aos serviços

financeiros com a contribuição de aumentar as ofertas de crédito, unir modalidades tradicionais de pedidos de empréstimos com as oportunidades alternativas e tornar os juros mais em conta, propondo opções de qualidade para o consumidor escolher seguindo suas necessidades, além de democratizar este acesso ao crédito", diz o executivo.





Fintechs e as novas tendências do mercado de crédito





Esse destaque das fintechs impulsiona novas tendências para o mercado e também a demanda por modalidades de linhas de créditos mais simplificadas, como o empréstimo com carro de garantia, que também cresceu 400% no interesse dos usuários online, pelo levantamento da FinanZero.





Ainda pelo mapeamento do IFE, outras buscas no Google relacionadas ao mercado de empréstimos cresceram ao longo do último ano. De janeiro a julho deste ano, em comparação com mesmo período de 2020, a busca por “empréstimo online seguro e rápido” cresceu em 300%, enquanto “empréstimos para negativados” aumentou em 200%.