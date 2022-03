Caixa paga Auxílio Brasil a beneficiários com NIS final 7

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (28) a parcela de fevereiro do Auxílio Brasil aos beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) final 7.

O valor mínimo do benefício é R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos dez últimos dias úteis do mês.

O beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.





O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas, científicas e acadêmicas.

Podem receber o benefício famílias com renda

per capita

até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e até R$ 200, em condição de pobreza.