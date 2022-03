Supermercado pega fogo em suposta ação criminosa em Londrina

Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de um supermercado na avenida das Maritacas, na zona leste de Londrina, nesta segunda-feira (28). Os Bombeiros foram acionados às 2h45 para combater as chamas. Por volta das 9h a corporação ainda fazia o trabalho de rescaldo. Muita fumaça também saía da estrutura, que está isolada.

A principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado, ou seja, criminoso. A Polícia Militar e os Bombeiros encontram uma escada próxima à parede do supermercado, numa rua lateral, além de vários coquetéis molotov pelo estacionamento. Uma bolsa também foi apreendida. "Testemunha relatou ter visto dois indivíduos apoiando uma escada na parede do supermercado e, logo após esse fato, populares visualizaram a fumaça e chamas no interior do estabelecimento", informou a PM.