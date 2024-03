Candidatos têm até a sexta-feira para se increver no concurso da Polícia Penal do Paraná

O prazo de inscrições para o concurso público da Polícia Penal do Paraná (PPPR) se encerra nesta sexta-feira (22). As inscrições devem ser feitas através do site da banca organizadora, o Instituto AOCP, com custo de R$ 110,00. Os interessados devem consultar o Edital nº 001/2024.

São sete vagas que contemplam três macrorregiões do Estado – as de Curitiba, Londrina e Cascavel, abrangendo os municípios paranaenses com unidades penais. O concurso exige formação de nível médio e posse de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. O salário inicial é fixado em R$ 4.548,97, acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 634,74. Os candidatos aprovados farão parte do Quadro Próprio da Polícia Penal (QPPP) e trabalharão 40 horas semanais, podendo optar por formato de escala (plantão) ou expediente.



Etapas



O processo seletivo do concurso compreende diversas etapas. A primeira delas é a prova objetiva que está agendada para o dia 19 de maio, com duração de até 5 horas. Serão 75 questões de múltipla escolha, distribuídas entre 25 questões de conhecimentos gerais (envolvendo língua portuguesa, raciocínio lógico matemático e informática) e 50 de conhecimentos específicos (incluindo direito administrativo, legislação extravagante, direito constitucional, direito penal, direito processual penal, direito penitenciário, criminologia e direitos humanos).

O processo seletivo contempla ainda etapas de avaliação psicológica, investigação social, curso de formação e avaliação médica, todas de caráter eliminatório.

O curso de formação será ministrado nos municípios de Curitiba e Londrina, aplicado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário (Espen). Podem ser convocados até 500 alunos aprovados em todas as etapas anteriores para realizar o curso.



Informações