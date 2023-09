Doze mil passageiros devem circular pelo Aeroporto de Londrina no feriado

Cerca 12 mil pessoas devem embarcar e desembarcar no Aeroporto de Londrina - Governador José Richa, entre os dias 6 e 11 de setembro. A CCR Aeroportos, que administra o terminal aéreo, projeta aumento na movimentação de passageiros no fim de semana por conta do Feriado de Independência, nesta quinta-feira (7).







A movimentação esperada durante o Feriado da Independência em 2023 é 16% maior que as mesmas datas do ano passado, quando 10.190 passageiros passaram pelo terminal.



Neste período, que vai desde a véspera do feriado até a segunda-feira, serão 124 operações de pousos e decolagens. De acordo com o gerente do Aeroporto de Londrina, Antonio Montano, a equipe está preparada para proporcionar uma experiência de viagem segura e agradável aos passageiros.





Parte dos passageiros que vão desembarcar em Londrina aproveitarão os atrativos da região, como o Museu Histórico de Londrina, o Salto do Apucaraninha, entre outros monumentos e prédios históricos da cidade no norte paranaense.







Em todos os 14 aeroportos com voos comerciais administrados pela CCR Aeroportos no Brasil, são esperadas, aproximadamente, 290 mil pessoas entre os dias 6 e 11 de setembro