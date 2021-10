Cesta básica chega ao maior valor em 12 meses em Londrina

Em 12 meses, o preço da cesta básica em Londrina saltou 11,7%, atingindo o valor de R$ 529,90 em setembro em Londrina. Para uma família de dois adultos e duas crianças, o preço dos itens chegou a R$ 1.589,71. Os dados foram levantados pelo NuPEA (Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), campus Londrina, e pela UEL (Universidade Estadual de Londrina).



Dos produtos que compõem a cesta, as maiores altas ficaram com o tomate (+33,8%), o açúcar (+8,2%) e a farinha (+5,4%). A batata (-15,8%), a margarina (-15,3%) e a banana (-13%) tiveram as maiores quedas.

O conjunto de itens teve alta de 2,22% em relação ao mês anterior, e de 32,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Desde o início do ano, a inflação foi de 4,9%.



