Cesta básica em Londrina apresentou queda de 3,7% em fevereiro

O valor da cesta básica em Londrina apresentou queda de 3,7% em relação ao mês de janeiro, fechando a R$ 581,58 contra R$ 603,78 no mês anterior. O índice é calculado pelo Nupea, Nucleo de Pesquisas Aplicadas da UTFPR e UEL com média de 11 supermercados pesquisados na cidade.





Dos 13 itens que compõem a cesta de alimentos, a banana, batata e tomate foram os que tiverem maior redução em seus preços médios na comparação com janeiro de 2013. A maior queda em fevereiro foi no valor da batata de 23,8%, seguido do tomate com 9,4%.

Já o açúcar apresentou a maior alta com 14,5%, seguido da margarina que ficou 6,9% mais cara e o leite com queda de 3,6%.





A carne, que é o produto que tem maior peso na cesta básica (neste mês, 44 %), apresentou ligeira redução de 2,56% neste mês ficando na média a R$ 38,79 o quilo, lembrando que na pesquisa passada estava a R$ 39,81.

O preço mais barato encontrado foi de R$ 28,17 e mais elevado de R$ 42,98. A carne tem como referência sempre o coxão mole e se a peça for mais barata que fatiado é considerado o preço da peça

PESQUISA DE PREÇO

Se o consumidor comprar todas as mercadorias que compõe a cesta básica no supermercado que apresenta os menores preços pagará por ela R$ 489,80 ou 15,8% mais barato que a média, porém, se comprar naquele que estiver mais caro, pagará R$ 650,49 ou 11,8% mais caro que a média.





Quando comparado com o valor da cesta básica de fevereiro do ano passado, neste ano o aumento é de 0,37%.