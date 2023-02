Comércio do Paraná aposta em estabilidade no 1º semestre de 2023

A Pesquisa de Opinião do Empresário do Comércio, realizada semestralmente pela Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) e pelo Sebrae PR, mostra que 36,1% dos empresários paranaenses possuem expectativas favoráveis em relação ao faturamento deste 1º semestre de 2023.





A parcela de comerciantes confiantes é menor do que no semestre passado, quando 49,7% possuíam opiniões positivas, e também ficou abaixo do índice de 65,9% de otimismo registrado no primeiro semestre de 2022.



Publicidade

Publicidade





Apesar disso, neste semestre se sobressai o percentual de empresários que acreditam na estabilidade: 40% acham que o faturamento de sua empresa permanecerá no mesmo patamar. Já as expectativas desfavoráveis para o primeiro semestre correspondem a 18,9%.





De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana, as expectativas dos empresários são impactadas por conta das mudanças nas políticas econômicas a serem implantadas pelo novo governo.

Publicidade





“Ademais, no Paraná, claramente, o governo estadual vai manter os incentivos para que os números do comércio paranaense cresçam ainda mais do que em 2022, comprovando, mais uma vez, a importância do nosso setor na consolidação do Paraná como a quarta economia do país”, reitera o dirigente.





SETORES





O setor de turismo é o mais otimista, com 45,6% de projeções positivas e 36,7% se mostram seguros com a estabilidade de seus empreendimentos. Outros 14,4% possuem perspectivas negativas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: