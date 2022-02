Comércio do Paraná registra crescimento de 1,8% em 2021, segundo IBGE

O comércio paranaense cresceu 1,8% em 2021 em comparação com o ano passado. A expansão é no volume de vendas do comércio ampliado, que engloba todos os setores, inclusive construção civil e de veículos. Os dados consolidados do ano constam na PMC (Pesquisa Mensal do Comércio), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (9).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Na passagem do mês analisado, de novembro para dezembro, houve avanço de 0,4%, um dos dez indicadores positivos do Brasil. Na comparação com o mesmo período de 2020 houve um recuo de 4,7%. No indicador do volume da receita do comércio, voltado a retornos financeiros, houve crescimento de 17,1% em 2021 (acumulado do ano), 0,3% na passagem do mês e 10% na comparação entre o dezembro de 2020 e o dezembro de 2021.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"O comércio acompanha o desenvolvimento da indústria do Paraná. Tivemos um começo de ano difícil, mas com o avanço da vacinação contra a Covid-19 conseguimos recuperar a normalidade da circulação no comércio e fechamos o ano com resultado positivo na comparação com 2020, que foi o ano da chegada da pandemia", afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.





"Neste ano, com a inflação mais estável e a retomada do consumo das famílias, o objetivo é crescer ainda mais. Há uma confiança no setor privado em relação a 2022", complementou o governador.