Compagas planeja expandir negócios no Norte do Paraná com venda de biometano

A Compagas quer se destacar como pioneira no fornecimento de biometano para residências no país e Londrina deverá ser o primeiro município atendido pela Companhia Paranaense de Gás.





A zona sul da cidade, nas áreas próximas ao Catuaí Shopping Londrina e ao Jardim Botânico, está na rota de expansão dos dutos de abastecimento da empresa que aposta no biocombustível como um diferencial.

Os investimentos da companhia na ampliação da rede que irá possibilitar a distribuição do biometano para uso doméstico na zona urbana de Londrina somam cerca de R$ 80 milhões e as obras de implementação de 34 quilômetros de dutos devem estar prontas até julho de 2029.







“Só tem uma cidade no Brasil que é atendida na área industrial pelo biometano, que é Presidente Prudente (SP). Londrina vai ser a segunda. Na área residencial, Londrina vai ser a primeira”, destacou o CEO da Compagas, Rafael Lamastra Júnior.

Para atingir as metas traçadas no projeto de expansão dos negócios da empresa, uma das estratégias é buscar as construtoras para que os novos empreendimentos residenciais e comerciais já sejam projetados para abastecimento com gás canalizado.





Além de maior comodidade e economia aos usuários, essa forma de fornecimento de gás torna desnecessárias as áreas destinadas aos cilindros, resultando em economia de espaço, e propicia a melhoria da qualidade de vida da população ao retirar de circulação das ruas dos centros urbanos os caminhões de combustível que fazem o abastecimento do gás, contribuindo para a diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, apontou Lamastra.

Para as construtoras, ao entregar ao mercado imóveis abastecidos com uma energia limpa e 100% renovável, como o biometano, as vantagens são a valorização das unidades em razão do aumento da sustentabilidade e da redução da pegada de carbono.





O objetivo da Compagas é chegar a três mil consumidores. “Todo o fornecimento de Londrina vai ser feito com biometano e não gás natural, que é um combustível fóssil”, reforçou o CEO da Compagas.

No momento, a companhia de gás aguarda a liberação dos licenciamentos ambientais para dar início às obras de expansão da rede, mas já começou a apresentar seus planos de expansão às empresas participantes da Construtech Week 2024, evento de inovação e tecnologia promovido nesta terça (24) e quarta-feiras (25) em Londrina pelo setor da construção civil.





Além dos 34 quilômetros de dutos que vão abastecer com gás canalizado os imóveis da zona sul de Londrina, a empresa deve iniciar também a ampliação, em 19 quilômetros, da tubulação que atende às indústrias de Londrina e região.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: