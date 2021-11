Contabilidade e comunicação: forças que transformam

As mudanças tecnológicas são uma realidade inexorável em qualquer parte do mundo. Assim como também é inquestionável que todos os setores da economia estão, em maior ou menor grau, sendo afetados por elas.

Determinados profissionais, seja pelo perfil mais arrojado ou por uma predisposição natural, aderem e se adaptam mais rapidamente a contextos inovadores. Um deles é o contador Guilherme Bitencourt Teixeira.

Filho de contadores que também exercem o magistério, ele seguiu o caminho natural dos pais ao cursar Ciências Contábeis na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e ingressar no ensino superior como docente. Também seguindo os passos já trilhados, Guilherme começou a atuar no escritório de contabilidade dos pais antes de empreender dois anos atrás, quando fundou a Fortmobile.





A startup tem como um dos seus pilares simplificar processos de forma a facilitar a vida do empreendedor. Como o Brasil é um país altamente bucrático, o empresário muitas vezes se vê envolvo em um emaranhado legal e contábil que tira o foco dos negócios, prejudicando o crescimento da empresa. Para ajudar nessa tarefa a Fortmobile foi criada.

Voltada principalmente a prestados de serviço que muitas vezes trabalham sozinhos ou com poucos empregados, a startup contábil criou planos que se adequam às necessidades do empreendedor com valores correspondentes aos serviços prestados. Trabalhando intensamente com Tecnologia da Informação e da Comunicação (T.I.C) e com uma equipe jovem e antenada, a Fortmobile angariou uma cartela de clientes, muitos deles startups.





Criar a Fortmobile foi apenas o começo para Guilherme. Querendo avançar no campo da inovação e do empreendedorismo ele aceitou o convite para ser sócio no fundo de investimento anjo Smart Value, onde ele pode ajudar empreendedores a crescer, sobretudo na área financeira e contábil. Adepto das novas tecnologias de comunicação, Guilherme também é assíduo das redes sociais, nas quais traz dicas de contabilidade para seguidores. Para aumentar seu público e se comunicar melhor, já está em andamento um projeto para um podcast.





Guilherme faz parte de um grupo de contadores que veem as empresas muito além de planilhas e tabelas. Onde as pessoas veem burocracia, ele enxerga oportunidade. Quando alguém lamenta o cenário econômico, ele olha para a frente vislumbrando soluções. Se falta tempo, ele racionaliza processos para focar no estritamente necessário. Para tudo isso, ele acredita na comunicação como um fator essencial. Muito além de se comunicar bem, Guilherme crê na força da troca de informações como algo transformador capaz de mudar mentes e destinos.





Líderes visionários costumam usar a comunicação não apenas como instrumentos de marketing, mas principalmente para serem agentes da transformação. Quem bom que o Guilherme está nesse caminho. Certamente ele irá ajudar na mudança da realidade e ainda inspirar muitas pessoas ;)





*Lucas V. de Araujo: PhD e pós-doutorando em Comunicação e Inovação (USP). Professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL), parecerista internacional e mentor Founder Institute. Autor de “Inovação em Comunicação no Brasil”, pioneiro na área.