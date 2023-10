Contrato de gaveta, fração ideal e escritura: descubra qual é a melhor opção

Índice de consumidores que deixaram a inadimplência em Londrina cresceu 6% em setembro

O percentual de consumidores que estavam no cadastro de inadimplência do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e conseguiram renegociar as dívidas cresceu 6% em setembro.