Copa do Mundo: empresários esperam faturar 20% com o evento

Os setores de alimentos, bares, restaurantes e supermercados aguardam ansiosos pelo início da Copa do Mundo, que deve movimentar e elevar o faturamento desses estabelecimentos entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, quando acontece o mundial de futebol no Catar.





O otimismo é amparado em números. Uma pesquisa realizada pela Meta Foresight – divisão de pesquisas e insights da empresa controladora do Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger – apontou que 84% dos brasileiros irão acompanhar o torneio e 78% do público pretende se reunir com amigos ou familiares.

Como ninguém assiste às partidas “a seco”, as empresas esperam alavancar as vendas de bebidas, petiscos, salgadinhos e carnes para churrasco.





Dos 78% dos torcedores que planejam se reunir para ver os jogos, 73% confirmaram a intenção de comprar roupas ou alimentos. A própria casa, a casa de amigos ou familiares e os bares e restaurantes foram os locais mais citados para acompanhar as partidas de futebol.

Entre as categorias de produtos que devem ser consumidos durante a Copa, as carnes para churrasco foram o segundo item mais lembrado, com 56%, atrás apenas de roupas e acessórios (60%).





Em seguida, os entrevistados responderam que pretendem comprar bebidas alcóolicas (55%), petiscos e salgadinhos (51%) e chocolates e sobremesas (39%).





