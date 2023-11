Crea oferece R$ 3 milhões para projetos de entidades de classe do Paraná

Entidades de Classe têm até o dia 15 de fevereiro de 2024 para inscreverem propostas de projetos na primeira etapa do Edital de Chamamento Público do Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR). Atualmente, existem 65 Entidades de Classe com registro regular no Crea-PR e que podem se candidatar para captar verba via Edital.







Na primeira etapa, o Edital de Chamamento Público 002/2023 DRI/Parcerias distribuirá R$ 2 milhões em recursos para Entidades de Classe realizarem projetos como revistas técnicas impressas e digitais, congressos, seminários, workshops, cursos, treinamentos, eventos, simpósios, hackthons, entre outros.

“Mediante Termo de Fomento/Colaboração, o objetivo é conceder apoio financeiro para que as Entidades de Classe possam executar projetos de interesse do Sistema Confea/Crea. Todas as propostas devem ser de inciativas ou de eventos técnicos vinculados às atividades finalísticas do Sistema Confea/Crea”, explica o gerente do Departamento de Relações Institucionais do Crea-PR, Claudemir Marcos Prattes.





Para realizar as submissões dos projetos, as Entidades de Classe devem estar regulares no Crea-PR e em dia com certidões e documentação. A entrega das propostas a serem analisadas deve ser realizada pelo acesso restrito da Entidade de Classe no site do Crea-PR.

Para a segunda etapa será disponibilizado o valor de R$ 1 milhão. As submissões poderão ser realizadas de 16 de fevereiro de 2024 a 18 de abril de 2024.