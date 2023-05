Cropped, creatina e iPhone: veja quais são os itens mais desejados pelos brasileiros na Internet

Em alta no mercado de suplementos, a creatina é o item mais buscado pelos brasileiros que querem ganhar massa muscular e melhorar o seu rendimento esportivo. É o que aponta a edição de março do Radar Simplex, levantamento criado pela startup franco-brasileira Simplex, que monitora as buscas realizadas por consumidores nos maiores e-commerces do país e capta tendências através de uma plataforma de inteligência artificial.





O suplemento está no ranking dos 10 produtos mais desejados do mês. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a evolução é impressionante: um aumento de 1.015%. “Este maior interesse é perceptível no mercado de suplementos e de farmácia de manipulação. Tivemos, recentemente, pesquisas científicas muito consistentes apontando os efeitos benéficos da creatina, o que também elevou o preço do produto. É hoje considerado o suplemento mais seguro por médicos e nutricionistas”, explica a farmacêutica Thais Menegario.

