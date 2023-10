Dia Internacional do Café: grão da Costa Rica conquista turistas

A Costa Rica, conhecida pelas praias exuberantes e marcantes vegetações tropicais com vulcões e cataratas, têm conquistado atenção com as plantações de café. No Dia Internacional do Café, neste domingo (1º), a Agência Brasil visitou uma plantação do grão nos arredores de San José, capital do país.





No momento, o café costa-riquenho é cultivado em ao menos oito áreas produtoras: Brunca, Turrialba, Tres Ríos, Orosi, Tarrazú, Vales Central e Ocidental e Guanacaste. Quase 100% do café local é da espécie arábica, que, conforme o Instituto do Café da Costa Rica, produz um grão de maior qualidade e uma bebida mais aromática e fina.

Jonathan Alfaro, guia turístico, diz que o café costa-riquenho é cultivado em solos férteis de origem vulcânica e de baixa acidez, condições consideradas ideais para a produção do grão. Mais de 80% da área cafeeira na Costa Rica está entre 800 e 1,6 mil metros de altitude e com temperaturas que variam entre 17 e 28 graus Celsius, além de bastante umidade.





“O método de colheita é manual. Só se escolhe os grãos maduros”, explica. O setor cafeeiro da Costa Rica utiliza somente o processamento úmido do café, quando a polpa é retirada no mesmo dia da colheita. O país ainda usa o processo de secagem dos grãos ao sol, um dos sistemas mais procurados nos mais exigentes mercados globais, da acordo com o Instituto do Café da Costa Rica.

“Os frutos que não são bons são queimados para aquecer a máquina secadora, chamada guardiola. Nada é desperdiçado”, ressalta o guia. Depois de seco, o café é transportado em sacas. A meta do setor cafeeiro da Costa Rica é aumentar a venda do grão no mercado do chamado café gourmet ou café fino. A estratégia, portanto, mira na qualidade, não na quantidade da produção.





Laboratório

Há dois anos, a Costa Rica passou a contar com um laboratório de biologia molecular para combater a ferrugem do café, além de desenvolver novas variedades e material genético do grão e identificar plantas mais tolerantes às mudanças climáticas. O centro de pesquisa, localizado no Instituto do Café da Costa Rica, tem o apoio da União Europeia e do IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA).





*A repórter viajou a convite do IICA.